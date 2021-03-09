У Порошенка звинуватили компанію з орбіти Коломойського в розкраданні 374 млн грн

"Ми дослідили питання монополізації закупівель в Івано-Франківській області і побачили, що частина компанії ТОВ "ПБС" в договорах закупівель області виросла у грошах майже у шість, а у відсотковому відношенні в три рази. Якщо ми бачимо, що у 2018 році приблизно 9% грошей від загальної суми закупівель отримувала компанія "ПБС", у 2019 році це було вже 22%. Але кричуща ситуація у нас у 2020 році, коли компанія ПБС отримала більш ніж 34% коштів публічних договорів. Це те, що відображено у системі Prozorro", - повідомила член волонтерського десанту Міноборони 2014-2016 рр. Неллі Стельмах.

За її словами, компанія отримала підрядів на зальну суму 6,2 мільярдів. Крім того, "ПБС" отримала першу позицію ще в деяких регіонах, включно із Закарпатською областю, де вона минулого року отримала приблизно 19% контрактів суми контрактів від загальної суми закупівель.

Згідно з дослідженням громадського об’єднання CoST Ukraine, яке вивчає саме дорожнє будівництво, у цей час ціни на матеріальні ресурси майже не виросли, а за деякими позиціями навіть впали.

"Але якщо ми порівняємо контракти, які вказані у системі Prozorro 2019 і 2020 років, ми бачимо, що деякі позиції виросли у два з половиною - три рази. Якщо ми порівнюємо договір 2019 року і договір 2020 року, ми бачимо, що дорожні знаки виросли від 2 до 2,5 разів, а щити опалубки майже у 3 рази. Такий ріст цін, якщо помножити на об’єми контрактів у 2020 році, лише на цьому контракті - це 18 мільйонів гривень", - наголошує експерт.

Вона також зауважила, що середня вартість поточного середнього ремонту кілометра доріг в Україні у 2020 році склала 11 мільйонів 193 тисячі гривень.

"Якщо ми візьмемо контракти "ПБС" в Івано-Франківській області і побачимо середньозважену ціну, то ціна компанії "ПБС" більша на 1 мільйон і майже 200 тисяч. Тобто середньозважена ціна кілометру складає 12 мільйонів 296 тисяч. А таких кілометрів більш ніж 300", - додає експерт.

В партії заявили, що будуть звертатися в правоохоронні органи щодо цих масштабних цифр.

"Ви побачили сьогодні приклад на 5 договорах, які ми дослідили. Ці дослідження продовжаться і надалі. Зараз Шевченко, який є партнером Коломойського, йде по 87 виборчому округу і теж балотується у ВРУ. Якщо такі люди будуть ставати депутатами ВРУ, то тоді у мене як учасника війни, ветерана питання, за що ми тоді воюємо", - заявив депутат Київради від "ЄС" Олександр Погребиський.