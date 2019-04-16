Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов в деле о национализации ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у экс-министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является представителем штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, есть конфликт интересов в деле национализации "Приватбанка". Как сообщает РБК-Украина, об этом президент сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Бывший министр финансов, по словам главы государства, обладает всей информацией о позиции государства в этом вопросе. Однако сейчас, по мнению Порошенко, "Данилюк работает на другой стороне" вместе с человеком, который в этом суде представляет интересы бывшего владельца банка (Игоря Коломойского, - ред.). Высокий суд Лондона разрешил Коломойскому подать апелляционную жалобу по национализации "Приватбанка".

"Вы должны понимать, что господин Данилюк, когда готовился иск в Лондонский суд, де-факто обеспечивал позицию Украины. Защита интересов государства в Лондонском суде против "Приватбанка", против Коломойского. А на сегодняшний день уволился, перешел в штаб, одним из руководителей которого, и это признано, работает Андрей Богдан (юрист Коломойского, - ред.), который представляет Коломойского в суде против Украины и представляет Зеленского в штабе ", - заявил Порошенко.

Он добавил, что сумма иска со стороны Коломойского составляет 5 млрд долларов, а иск государства Украина составляет 2,5 млрд долларов. Также Порошенко напомнил, что "вопрос национализации "Приватбанка" был одним из ключевых в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом".

Напомним, недавно команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала своих основных экспертов, советников и представителей. Среди них спикер по вопросам избирательной кампании, эксперт по общественно-политических вопросам Дмитрий Разумков, председатель предвыборного штаба и руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

В список советников, как и раньше, включены также бывшие министры финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Абромавичюс.