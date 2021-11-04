Порошенко обговорить тему України в Європі: що відомо

До кінця року лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко здійснить велике дипломатичне турне. 17-21 листопада 2021 року п’ятий президент України на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.

Він братиме участь у Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі, а потім - у безпековій конференції у канадському Галіфаксі.

Під час зазначених заходів Петро Порошенко виступить перед європейськими лідерами, американськими та канадськими політичними колами на такі теми, як боротьба України з російської агресією, протидія московській політики газового шантажу і запуску "Північного потоку-2", необхідність вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС, які належать до політичної родини Європейської народної партії, а також американськими та канадськими парламентаріями.

1-2 грудня Петро Порошенко відвідає Мюнхен (Німеччина) для участі у саміті Міжнародного демократичного союзу - найголовнішої глобальної платформи християнсько-демократичного та центристського політичного руху, який об’єднує понад 80 партій світу, в тому числі і "Європейську Солідарність". Планується, що Петро Порошенко стане ключовим спікером на тему геополітичних процесів у Східній Європі, перспектив відносин України з ЄС та НАТО.