Порошенко обсудил с Юнкером подготовку к саммиту Украина-ЕС

Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Во время разговора стороны обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский союз (ЕС), который состоится 9 июля в Брюсселе, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

"Президент Украины отметил прогресс на пути имплементации реформ в нашем государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Также президент Еврокомиссии подтвердил готовность ЕС продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине во внедрении реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стороны обсудили угрозы строительства "Северного потока-2" и подчеркнули необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политзаключенных.

Напомним, недавно в представительстве ЕС в Украине сообщили, что Европейский союз на днях представит официальную позицию относительно украинского закона об антикоррупционном суде, который вступил в силу 14 июня 2018 года.