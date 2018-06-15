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Порошенко обсудил с Юнкером подготовку к саммиту Украина-ЕС

НовостиПолитика    15.06.2018 - 14:47
Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

Президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Во время разговора стороны обсудили подготовку к саммиту Украина - Европейский союз (ЕС), который состоится 9 июля в Брюсселе, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Еврокомиссии поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

"Президент Украины отметил прогресс на пути имплементации реформ в нашем государстве, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Также президент Еврокомиссии подтвердил готовность ЕС продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине во внедрении реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стороны обсудили угрозы строительства "Северного потока-2" и подчеркнули необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политзаключенных.

Напомним, недавно в представительстве ЕС в Украине сообщили, что Европейский союз на днях представит официальную позицию относительно украинского закона об антикоррупционном суде, который вступил в силу 14 июня 2018 года.

 

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Теги публикации: Еврокомиссия, Порошенко Петр, Жан-Клод Юнкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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