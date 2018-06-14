Євросоюз днями дасть оцінку закону про антикорупційний суд

Мінгареллі прокоментував позицію ЄС щодо українського закону
Європейський союз днями представить офіційну позицію щодо українського закону про антикорупційний суд. Про це повідомив представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.
"Офіційну позицію щодо оприлюдненого тексту закону про вищий антикорупційний суд ЄС висловить протягом наступних декількох днів", - заявив Мінгареллі.
Нагадаємо, сьогодні закон про антикорупційний суд набув чинності. Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження в корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки у тому випадку, якщо розмір предмета злочину або заподіяної шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис. гривень).