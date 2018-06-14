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Євросоюз днями дасть оцінку закону про антикорупційний суд

НовиниПолітика    14.06.2018 - 12:54
Фото: Хьюг Мінгареллі (avakov.com)
Фото: Хьюг Мінгареллі (avakov.com)

Мінгареллі прокоментував позицію ЄС щодо українського закону

Європейський союз днями представить офіційну позицію щодо українського закону про антикорупційний суд. Про це повідомив представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Офіційну позицію щодо оприлюдненого тексту закону про вищий антикорупційний суд ЄС висловить протягом наступних декількох днів", - заявив Мінгареллі.

Нагадаємо, сьогодні закон про антикорупційний суд набув чинності. Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження в корупційних злочинах, підслідних Національному антикорупційному бюро (НАБУ), тільки у тому випадку, якщо розмір предмета злочину або заподіяної шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на зараз це 881 тис. гривень).

 

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Теги публікації: Евросоюз, антикоррупционный суд, Мингарелли  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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