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Порошенко обсудил с Временным поверенным в делах США усиление военной помощи Украине

Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность за многолетнюю твердую поддержку Вашингтона борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства и развития устойчивой к внутренним и внешним вызовам украинского государства.

Подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Было высказано поддержку инициативы Украины относительно запуска "Крымской платформы".

Петр Порошенко отметил опасность обнародованной договоренности между Вашингтоном и Берлином по запуску "Северного потока-2", который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.

Пятый президент Украины отметил важность ускоренного продвижения Украины на пути к членству в НАТО, начиная с предоставления Плана действий относительно членства.

"Чем больше колеблются союзники, тем больше эта нерешительность разжигает аппетиты Кремля", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил важность усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двусторонней сделки по безопасности.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности в сфере укрепления демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимого функционирования антикоррупционных органов, НБУ, эффективного корпоративного управления, обеспечения свободы СМИ.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность визита президента Украины в США и выразил надежду, что по ее результатам будет укреплены союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном, равно как и установлены отношения доверия между лидерами двух стран.

Как сообщалось, ранее Порошенко заявлял, что пока не завершено строительство "Северного потока-2" - ничего не потеряно. Международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной.

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