Порошенко обсудил с Временным поверенным в делах США усиление военной помощи Украине

Петр Порошенко выразил благодарность за многолетнюю твердую поддержку Вашингтона борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства и развития устойчивой к внутренним и внешним вызовам украинского государства.

Подчеркнута важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Было высказано поддержку инициативы Украины относительно запуска "Крымской платформы".

Петр Порошенко отметил опасность обнародованной договоренности между Вашингтоном и Берлином по запуску "Северного потока-2", который является оружием в руках Путина для подрыва европейской энергетической солидарности и представляет угрозу для Украины.

Пятый президент Украины отметил важность ускоренного продвижения Украины на пути к членству в НАТО, начиная с предоставления Плана действий относительно членства.

"Чем больше колеблются союзники, тем больше эта нерешительность разжигает аппетиты Кремля", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил важность усиления военной помощи Украине со стороны США, в том числе путем заключения двусторонней сделки по безопасности.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности в сфере укрепления демократии и верховенства права, борьбы с коррупцией и обеспечения независимого функционирования антикоррупционных органов, НБУ, эффективного корпоративного управления, обеспечения свободы СМИ.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность визита президента Украины в США и выразил надежду, что по ее результатам будет укреплены союзнические отношения между Киевом и Вашингтоном, равно как и установлены отношения доверия между лидерами двух стран.