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В Госдепе не ожидают прямого участия США в переговорах по Донбассу. Формат обсуждается

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Киев, Четверг 22 июля 2021 21:44
В Госдепе не ожидают прямого участия США в переговорах по Донбассу. Формат обсуждается Фото: временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что не ожидает прямого участия американских представителей в минском процессе или нормандском формате. По его словам, переговоры по этой теме будут продолжены в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джорджа Кента изданию "Суспільне".

"Я считаю, есть разные способы привлечения (США к переговорам Донбассу - ред.). На данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе. Я также не ожидаю присоединения американских представителей к "нормандскому" формату", - сказал Кент.

По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа. Он отметил, что обсуждал вопрос участия американских представителей в переговорах по Донбассу с советником Госдепартамента США Дереком Шолле и украинскими должностными лицами.

"Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я знаю, что министр иностранных дел (Дмитрий - ред.) Кулеба и председатель офиса президента (Андрей - ред.) Ермак за несколько недель поедут в Вашингтон для подготовки этого визита", - добавил Кент.

Представитель Госдепа также пояснил, что прогресса в переговорах по Донбассу нет из-за позиции российской стороны, которая не хочет выполнять достигнутые договоренности.

Напомним, ранее Кент призвал Россию выполнить свои минские обязательства, включая вывод российских военных с Донбасса и освобождение несправедливо задержанных украинцев.

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