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Порошенко обсудил с вице-маршалком сейма Польши поддержку Украины

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Варшава, Среда 22 декабря 2021 14:13
Порошенко обсудил с вице-маршалком сейма Польши поддержку Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

В рамках визита в Варшаву лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко провел встречу с вице-маршалком Сената Польши Михалом Камински.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

В сообщении отмечается, что Порошенко высоко оценил неизменную политику Польши по всесторонней поддержке Украины как в отпоре продолжающейся российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства, так и во внедрении реформ, направленных на интеграцию в Европейский Союз и НАТО.

Стороны также отметили важность сохранения консолидированной и единой позиции трансатлантического мира по сдерживанию и противодействию деструктивным действиям Российской Федерации, которые угрожают и Украине, и Польше, и всей демократической Европе.

"Считаем недопустимыми любые уступки со стороны Запада на откровенный и циничный шантаж Москвы, который подрывает миропорядок, международное право и основные принципы международных отношений и мирного сосуществования народов", - добавил Порошенко.

Порошенко также отметил необходимость обеспечения полноправного участия всех прямо заинтересованных сторон, включая Украину, Польшу, страны Балтии и всего восточного фланга НАТО в переговорах по вопросам стратегической стабильности в Европе.

"Путин стремится подписать новый пакт Риббентропа-Молотова 2.0 и новую Ялту 2.0, но в ответ должен получить мощную и решительно настроенной коалиции демократических государств мира, которая заставит путинский режим ответить за все преступления против мира, безопасности, прав человека", - призвал пятый президент Украины.

Вместе с тем Михал Каминский предостерег украинскую власть от преследований Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы российского вторжения власти Украины не консолидирует общество, а занимается давлением на оппозицию.

"Президент Порошенко - очень надежный партнер Запада. Его голос, как мы слышали сегодня в Польше очень важен для защиты Украины, потому что президента Порошенко как признанного лидера очень хорошо принимают в западных странах, к нему прислушиваются, и его слышат призывы на Западе", - говорит Каминский.

Он также добавил, что сейчас один из важнейших вопросов - показать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, потому что "единственный язык, который понимает Путин, - это язык силы, а слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в госизмене. Он заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января. Сейчас Порошенко находится в польской столице Варшаве.

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