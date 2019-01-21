Порошенко и президент Израиля обсудили соглашение о ЗСТ

Фото: Петр Порошенко и Реувен Ривлин (www.president.gov.ua)

Соглашение о свободной торговле подпишут сегодня вечером

Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с президентом Израиля Реувеном Ривлином обсудил соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу президента Украины.

Как отмечается в сообщении, соглашение сегодня вечером будет подписано между Украиной и Израилем.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем, добавили в пресс-службе. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время вероломного акта агрессии в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе.

Порошенко также пригласил Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году, говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко будет находиться с официальным визитом в Израиле. Программой визита предусмотрены переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Также сообщается, что в ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Кроме того, Порошенко проведет встречу с патриархом Иерусалимским Теофилом III.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Ожидается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.