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Порошенко і президент Ізраїлю обговорили угоду про ЗВТ

Новини » Політика    21.01.2019 - 11:46
Порошенко і президент Ізраїлю обговорили угоду про ЗВТ
Фото: Петро Порошенко і Реувен Рівлін (www.president.gov.ua)

Угоду про вільну торгівлю підпишуть сьогодні ввечері

Президент України Петро Порошенко під час переговорів з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном обговорив угоду про зону вільної торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу президента України.

Як зазначається, угоду сьогодні ввечері буде підписано між Україною та Ізраїлем.

У ході зустрічі було обговорено широке коло питань двостороннього порядку денного та шляхів подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем, додали в прес-службі. Окрему увагу було приділено актуальним питанням міжнародного порядку денного, зокрема тематиці врегулювання конфлікту на Близькому Сході та кризи в Сирії.

Президент України закликав Ізраїль сприяти звільненню українських моряків, незаконно захоплених Росією в полон під час віроломного акту агресії в Керченській протоці, повідомили в прес-службі.

Порошенко також запросив Рівліна здійснити візит до України у 2019 році, йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко перебуватиме з офіційним візитом в Ізраїлі. Програмою візиту передбачено переговори з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним, прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Юлієм Едельштейном. Також повідомляється, що в ході візиту заплановано підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Крім того, Порошенко проведе зустріч з патріархом Єрусалимським Теофілом III.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем. Очікується, що сторони скасують ввізні мита на ряд товарів.

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