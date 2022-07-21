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Порошенко обсудил с послом США поддержку ВСУ и продолжение демократических реформ

Фото: Петр Порошенко и Бриджит Бринк (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Много говорили о помощи украинской армии. Рассказал о том, что со своей стороны делаем мы в партии "Европейская солидарность": от бронемашин до грузовиков для фронта, от радио до дронов, которые так необходимы нашим бойцам, и многое другое", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что во время встречи они договорились о дальнейшем сотрудничестве и коммуникацию в интересах укрепления двустороннего диалога и мощной поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.

До этого назначения она была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом.

Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.

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Петр ПорошенкоВСУСоединенные Штаты Америки