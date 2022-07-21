Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗСУ та продовження демократичних реформ

П'ятий президент Петро Порошенко провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Багато говорили про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії "Європейська солідарність": від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, і багато чого іншого", - заявив Порошенко.
Він також зазначив, що під час зустрічі вони домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону.
Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.
До цього призначення вона була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.
Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.
З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.