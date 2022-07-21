Порошенко обсудил с послом США поддержку ВСУ и продолжение демократических реформ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Много говорили о помощи украинской армии. Рассказал о том, что со своей стороны делаем мы в партии "Европейская солидарность": от бронемашин до грузовиков для фронта, от радио до дронов, которые так необходимы нашим бойцам, и многое другое", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что во время встречи они договорились о дальнейшем сотрудничестве и коммуникацию в интересах укрепления двустороннего диалога и мощной поддержки Украины со стороны Вашингтона.