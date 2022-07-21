Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗСУ та продовження демократичних реформ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Багато говорили про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії "Європейська солідарність": від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, і багато чого іншого", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що під час зустрічі вони домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону.