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Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗСУ та продовження демократичних реформ

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Четвер 21 липня 2022 15:20
Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗСУ та продовження демократичних реформ Фото: Петро Порошенко та Бріджіт Брінк (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Багато говорили про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії "Європейська солідарність": від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, і багато чого іншого", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що під час зустрічі вони домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону.

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.

До цього призначення вона була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.

Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

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Петро Порошенко ВСУ Сполучені Штати Америки
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