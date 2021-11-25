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Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию в регионе

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Київ, Четверг 25 ноября 2021 13:13
Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию в регионе Фото: Петр Порошенко на встрече с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Подробно обсуждены продолжающиеся усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма, а также ситуация безопасности в регионе, прежде всего в свете концентрации российских войск вдоль государственной границы Украины.

Важное внимание уделено внутренней ситуации в Украине и ожидаемому прогрессу на пути необходимых реформ, в том числе обеспечению верховенства права, гарантированию независимой деятельности антикоррупционных органов, свободы средств массовой информации и укреплению устойчивости государственных институтов.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердое многолетнее международное единство и солидарность с Украиной в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Договорено продолжать координировать подходы по вопросам взаимного интереса.

Как сообщалось, 19-21 ноября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совершил визит в Канаду для участия в международной конференции безопасности в Галифаксе, которая собрала в оффлайн-формате более 300 политиков и влиятельных экспертов по вопросам внешней политики и безопасности со всего мира

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