Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию в регионе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Подробно обсуждены продолжающиеся усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма, а также ситуация безопасности в регионе, прежде всего в свете концентрации российских войск вдоль государственной границы Украины.

Важное внимание уделено внутренней ситуации в Украине и ожидаемому прогрессу на пути необходимых реформ, в том числе обеспечению верховенства права, гарантированию независимой деятельности антикоррупционных органов, свободы средств массовой информации и укреплению устойчивости государственных институтов.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердое многолетнее международное единство и солидарность с Украиной в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Договорено продолжать координировать подходы по вопросам взаимного интереса.