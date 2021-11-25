Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС в Україні безпекову ситуацію в регіоні
П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.
Докладно обговорено триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.
Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.
Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.
Домовлено продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.
Як повідомлялось, 19-21 листопада 2021 року п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко здійснив візит до Канади для участі в міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі, яка зібрала в офлайн-форматі більше 300 політиків та впливових експертів з питань зовнішньої та безпекової політики з усього світу.