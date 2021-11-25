ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС в Україні безпекову ситуацію в регіоні

Новость на русском →
Киев, Четвер 25 листопада 2021 13:13
Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС в Україні безпекову ситуацію в регіоні Фото: Петро Порошенко на зустрічі з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Докладно обговорено триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.

Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Домовлено продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.

Як повідомлялось, 19-21 листопада 2021 року п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко здійснив візит до Канади для участі в міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі, яка зібрала в офлайн-форматі більше 300 політиків та впливових експертів з питань зовнішньої та безпекової політики з усього світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини