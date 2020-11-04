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Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию в Украине

Киев, Среда 04 ноября 2020 10:51
Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию в Украине
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась за председательство США в группе. Во время разговора стороны обсудили ряд вопросов взаимного интереса.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно результатов местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября 2020 года.

Порошенко отметил, что его партия достигла положительных результатов во многих областях и будет представлена во всех областных советах по всей Украине.

Важное внимание было уделено конституционном кризисе, вызванном решением Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать без проволочек, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.

Порошенко подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей и поблагодарил партнеров за поддержку инициативы Украины относительно развития международной платформы по деоккупации Крыма.

Он также выразил благодарность за помощь Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС в вопросе борьбы с коронавирусом.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения реформ в Украине с особым акцентом на реформе правосудия, борьбе с коррупцией, включая гарантии независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, а также верховенстве права и обеспечении свободы СМИ, а также договорились продолжить этот диалог в интересах Украины и международного единства и солидарности с нашей государством.

Напомним, ранее Петр Порошенко предложил президенту совместно искать правовой выход из конституционного кризиса.

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