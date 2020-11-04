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Порошенко обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію в Україні

Київ, Середа 04 листопада 2020 10:51
Порошенко обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію в Україні
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні, яка відбулася за головування США у групі. Під час розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зокрема, зазначається, що сторони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 року.

Порошенко відзначив, що його партія досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні.

Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи слід шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

Він також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ, а також домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко запропонував президенту спільно шукати правовий вихід з конституційної кризи.

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