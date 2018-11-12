Порошенко обговорив з міністром енергетики США протидію "Північному потоку-2"

Фото: Петро Порошенко та Рік Перрі (president.gov.ua)

Сторони обговорили диверсифікації джерел постачання енергоносіїв

Президент України Петро Порошенко та міністр енергетики США Рік Перрі обговорили питання українсько-американського стратегічного енергетичного діалогу та протидію проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Як повідомляється, сторони обговорили питання співпраці США з Україною в сфері енергетики.

"Президент відзначив успішну реалізацію низки спільних українсько-американських проектів в ядерній енергетиці, а також постачання в Україну американського вугілля. Глава держави підтвердив зацікавленість у залученні до нашої країни сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу", - йдеться у повідомленні.

Також було відзначено необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2", а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США.

Нагадаємо, 12 листопада 2018 року голова ВР Андрій Парубій провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі. Парубій наголосив, що питання енергетичної безпеки є одним з ключових для України.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що, за словами глави Міненерго США, Штати продовжують чітко висловлювати незгоду з приводу будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік".