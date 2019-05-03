Порошенко обсудил с Лагард ситуацию с ПриватБанком

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ситуацию с ПриватБанком. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства подчеркнул, что денационализация ПриватБанка может поставить под угрозу финансовую стабильность Украины.

"Ситуация вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - написал президент.

По его словам, Лагард заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ.

"Благодарен директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост. А также за заверения в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ", - добавил глава государства.

Напомним, в своей речи после голосования на выборах Порошенко подчеркнул, что планирует остаться в политике после поражения на президентских выборах и продолжать реализовывать свою политику, в частности защищать ПриватБанк от Игоря Коломойского.

Как писало РБК-Украина, послы стран "Большой семерки" и представители МВФ во время встречи с руководством НБУ выразили обеспокоенность решениями украинских судов по национализированному ПриватБанку.

Так, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.