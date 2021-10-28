Порошенко обсудил координацию усилий с главой делегации Европарламента Кубилиусом

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с главой делегации Европейского Парламента в Парламентской ассамблее "Восточного партнерства" Андреусом Кубилиусом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".
"Искренне благодарен и всегда открыт к встрече с автором "Плана Кубилиуса" для Украины вроде "Плана Маршала". И в правительстве, и в оппозиции, и в Европейском парламенте - Украина для вас всегда оставалась среди ваших высших приоритетов", - отметил пятый президент.
Петр Порошенко и Андриус Кубилиус обсудили результаты саммита "Украина - Европейский Союз", который состоялся 12 октября. Они согласились с необходимостью ускорить процессы интеграции Украины в ЕС, что будет значительно способствовать укреплению стабильности, безопасности и процветания в регионе. Пятый президент Украины высоко оценил неизменную поддержку Европейского Парламента европейской перспективы для Украины и помощь во внедрении реформ.
"Вы начали европейские реформы, и это является важным достижением, чего Украина смогла достичь. С Соглашением об ассоциации, с зоной свободной торговли. Со всем", - отметил Андреас Кубилиус.
В контексте подготовки к следующему Саммиту "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе Петр Порошенко призвал руководство Евросоюза к одобрению амбициозных и стратегически смелых решений относительно новой восточноевропейской повестки дня, связанной с расширением. По результатам дискуссии договорились совместно работать с целью продвижения интересов Украины и ассоциированного трио по итогам саммита.
Лидер "ЕС" отметил - важно укреплять международную солидарность в противодействии российской агрессии против Украины и подрывной деятельности Кремля против стран демократического мира. В этой связи пятый президент Украины особо подчеркнул риски безопасности энергетического шантажа со стороны России в отношении Украины и Европейского Союза.
"Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже "зимой российского реванша". И это не только о цене за российский газ. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они прекратили это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа. Мы выиграли Стокгольмский арбитраж на 4,5 млрд долларов. Эти деньги мы вернули из путинского кармана, ведь "Газпром" - это и есть путинский карман, который даже ближе и глубже российского государственного бюджета", - напомнил пятый президент Украины.
Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.
Также 17-18 ноября по приглашению президента Европейской народной партии Дональда Туска (ЕНП) лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии в Роттердаме.