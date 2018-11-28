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Порошенко обговорив з Ердоганом ситуацію в Керченській протоці та воєнний стан

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:54
Порошенко обговорив з Ердоганом ситуацію в Керченській протоці та воєнний стан
Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Ердоган порушить українське питання на саміті G20

Президент України Петро Порошенко та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у ході телефонної розмови обговорили ситуацію в акваторії Керченської протоки та введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Як зазначається, сьогодні Порошенко та Ердоган провели телефонні переговори, у ході яких Порошенко поінформував Ердогана про акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема введення воєнного стану.

Повідомляється, що Ердоган засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України. Крім того, було домовлено, що Ердоган порушить українське питання в Буенос-Айресе на саміті G20.

Крім того, Порошенко закликав президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко сьогодні, 28 листопада, підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Воєнний стан вводиться на 30 днів в 10 областях країни з 26 листопада до 26 грудня.

Зазначимо, закон вступає в силу одразу після опублікування. Як очікується, він буде опублікований в "Голосі України" сьогодні.

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