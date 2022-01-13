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Порошенко обсудил с депутатами Европарламента поддержку Украины

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Киев, Четверг 13 января 2022 14:51
Порошенко обсудил с депутатами Европарламента поддержку Украины Фото: Порошенко обсудил с депутатами Европарламента поддержку Украины (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Брюсселе лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского парламента - участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейской солидарности".

Пятый президент выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.

В этом контексте Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.

Обсужден ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и отмечена недопустимость откровенного шантажа со стороны России.

"Запад должен выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко обсудил с депутатами Европарламента поддержку Украины

Отмечена значимость сохранения и усиления санкционного режима Запада против России. В частности, Петр Порошенко поздравил последние предложения демократов в Конгрессе США относительно введения "адских санкций" против Путина, его ближайшего окружения, государственного долга, компаний и финансового сектора.

"Призываю ЕС разработать аналогичный пакет санкций против путинского режима, чтобы умножить для Кремля цену от санкций за агрессию против Украины и угрозу принести войну в европейский дом", - отметил Петр Порошенко.

Стороны выразили решительную настроенность противостоять "Северному потоку-2", запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля.

Подробно обсуждалась ситуация по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность опасностью возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО.

Как сообщалось, ранее Порошенко заявлял, что прямые переговоры с Владимиром Путиным без участия союзников Украины - это путь к капитуляции. Лишь объединенная позиция Украины и западных партнеров способна сдержать гибридную агрессию России.

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