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Порошенко звернеться до Ради з вимогою продовжити норму про заочне засудження

Новини » Політика    19.04.2019 - 22:17
Порошенко звернеться до Ради з вимогою продовжити норму про заочне засудження
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

До тих осіб, які перебувають за межами України, буде застосовано механізм заочного засудження

Діючий президент Петро Порошенко заявив, що звернеться до Верховної ради з вимогою продовжити норму Кримінального кодексу щодо заочного засудження. Про це повідомив кандидат на посаду президента України Петро Порошенко на теледебатах у студії "Суспільного", передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні повідомлялось, що наступного пленарного тижня у Верховній раді можуть розглянути зміни до КПК щодо заочного засудження.

"Хочу наголосити, що з листопада-місяця ГПУ позбавлена права проводити слідство. І уявіть собі, що через 5 місяців справи в будь-якому разі будуть передані в ДБР. Тому наполегливо раджу завершити розслідування, передати до суду, і сформована та реформована перша гілка судової влади має винести вироки", - повідомив Порошенко.

За його словами, до тих осіб, які перебувають за межами України буде застосовано механізм заочного засудження.

"Для тих, хто перебуває за межами - є інструменти заочного правосуддя. До речі, парламент не продовжив ці інструменти. Я ще раз з цього приводу буду звертатись до парламенту для того, щоб їм не дати уникнути відповідальності", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №9353 про заочне засудження.

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