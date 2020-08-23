Порошенко обратился к украинцам: наш сине-желтый флаг - символ силы и непобедимости

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем государственного флага.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Наш сине-желтый флаг - настоящий символ силы и непобедимости украинского народа. За этот флаг славные сыны Украины в разные времена отдавали свободу, здоровье и даже жизнь. Под этим флагом поколения украинцев боролись за желанную независимость. Под этим флагом разворачивалась борьба за наше европейское будущее во время Революции Достоинства. Под этим флагом мы освободили и Славянск, и Лисичанск, и Северодонецк, освобождали две трети оккупированного Донбасса", - заявил Порошенко.

По его словам, глядя на этот флаг, вспоминается героизм воинов УПА, героев национально-освободительных соревнований всех времен, героизм тех, кто боролся и борется за то, чтобы сохранить государство.

"Приветствую всех, кто с Украиной в сердце, с Днем государственного флага! Горжусь, что я украинец", - отметил Порошенко.

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник. В связи с этим, для работников с пятидневной рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.