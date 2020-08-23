Порошенко звернувся до українців: наш синьо-жовтий стяг - символ сили і непереможності

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українців із Днем державного прапора.

Про йдеться на сайті політсили.

"Наш синьо-жовтий стяг - справжній символ сили і непереможності українського народу. За цей прапор славні сини України у різні часи віддавали свободу, здоров’я і навіть життя. Під цим прапором покоління українців виборювали омріяну незалежність. Під цим прапором розгорталася боротьба за наше європейське майбутнє під час Революції Гідності. Під цим прапором ми звільнили і Слов’янськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, звільняли дві третини окупованого Донбасу", - заявив Порошенко.

За його словами, дивлячись на цей стяг, згадується героїзм воїнів УПА, героїв національно-визвольних змагань усіх часів, героїзм тих, хто боровся та бореться за те, щоб зберегти державу.

"Вітаю усіх, хто має Україну у серці, з Днем державного прапора! Пишаюся, що я українець", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. У зв'язку з цим, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.