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Порошенко обнародовал декларацию за 2020 год

Автор: РБК-Украина

За 2020 год Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из которых 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась.

Приобретение фондом "Прайм эссетс кэпитал" телеканала "Прямой" произошло уже в 2021 году и будет отображаться при подаче следующей летней электронной декларации.

Относительно расходов, которые подлежат декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 миллионов - на юридические услуги.

"Это сумма, которую Порошенко должен был потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властями против лидера оппозиции", - отмечают в пресс-службе "ЕС".

Затраты Петра Порошенко на благотворительность в 2020 составили примерно 150 миллионов гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Также пресс-служба отмечает, что Порошенко вынужден сохранять наличными 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен, которые ранее были размещены на депозитах.

"В результате политических репрессий и постоянных попыток властей арестовать активы Порошенко он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.

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Новости Украины Порошенко Петрдекларация
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