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Порошенко оприлюднив декларацію за 2020 рік

Автор: РБК-Україна

За 2020 рік Петро Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів - дивіденди, 7 мільйонів - проценти за депозитами. Сума сплачених ним податків і військового збору становить понад 23 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася.

Придбання фондом "Прайм ессетс кепітал" телеканалу "Прямий" сталося вже 2021 року і буде відображено при поданні наступної річної електронної декларації.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони у 2020 році склали 79 млн гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги.

"Це сума, яку Порошенко мусив витратити на захист в понад п’ятдесяти кримінальних справах, інспірованих владою проти лідера опозиції", - зазначають в прес-службі "ЄС".

Витрати Петра Порошенка на благодійність у 2020 сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

Також прес-служба зазначає, що Порошенко вимушений зберігати готівкою 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень, які раніше були розміщені на депозитах.

"Внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади арештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку електронних декларацій, які подали українські посадовці.

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