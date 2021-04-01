Порошенко оприлюднив декларацію за 2020 рік

Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, 2020 року істотним чином не змінилася.

Придбання фондом "Прайм ессетс кепітал" телеканалу "Прямий" сталося вже 2021 року і буде відображено при поданні наступної річної електронної декларації.

Щодо видатків, які підлягають декларуванню, то вони у 2020 році склали 79 млн гривень, із них понад 30 мільйонів - на юридичні послуги.

"Це сума, яку Порошенко мусив витратити на захист в понад п’ятдесяти кримінальних справах, інспірованих владою проти лідера опозиції", - зазначають в прес-службі "ЄС".

Витрати Петра Порошенка на благодійність у 2020 сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

Також прес-служба зазначає, що Порошенко вимушений зберігати готівкою 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень, які раніше були розміщені на депозитах.

"Внаслідок політичних репресій і постійних спроб влади арештувати активи Порошенка він вжив заходів для захисту свого майна і скористався законним правом зняти гроші з рахунків", - йдеться у повідомленні.