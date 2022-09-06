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Порошенко о новых проектах для ВСУ: в приоритете противовоздушная оборона

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко анонсировал новые проекты для поддержки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Конечно, мы живем нашими планами. Мы мечтаем, чтобы ускорить их реализацию. Но уже сегодня я могу подчеркнуть, что проект Poseidon с оперативными беспилотниками, который называется "Очі Арти", позволяет нашей артиллерийской разведке по всему фронту видеть и уничтожать российские склады боеприпасов, российские скопления техники и живой силы, российские штабы", - заявил Порошенко.

Еще один проект - грузовые военные автомобили, большинство из которых будет использована как артиллерийские тягачи, в том числе и для западной натовской артиллерии с боеприпасами.

"Этот проект стоит более 2 млн фунтов. Под них уже получена лицензия. Мы ограничены только возможностью перевозки со складов длительного хранения Британии в Украину. И я призываю наших партнеров, наших друзей: кто может помочь с перевозкой из Британии в Польшу, в Украину, нам ваша помощь будет очень нужна", - добавил политик.

Также в приоритеты проект "Журавль", посвященный возможности эвакуации с переднего края с помощью нового беспилотного робота THeMIS.

"Мы его бронируем. Мы совершенствуем систему управления. Я благодарю "Госпитальерам", которые вызвались стать нашим партнером в этом проекте. Мы будем завозить и бронированные ambulance - эвакуаторы. Первая машина законтрактована", - добавляет Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины