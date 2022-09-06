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Порошенко про нові проекти для ЗСУ: в пріоритеті протиповітряна оборона

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко анонсував нові проекти для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Звичайно, ми живемо нашими планами на майбутнє. Ми мріємо, щоб прискорити їх реалізацію. Але вже сьогодні я можу наголосити, що проект Poseidon з оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", - заявив Порошенко.

Ще один проект - вантажні військові автомобілі, більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії з боєприпасами.

"Цей проект коштує понад 2 млн фунтів. Під них вже отримана ліцензія. Ми обмежені лише можливістю перевезення зі складів тривалого зберігання Британії до України. І я закликаю наших партнерів, наших друзів: хто може допомогти з перевезенням з Британії до Польщі, до України, нам ваша допомога буде конче потрібна", - додав політик.

Також в пріорітеті проект "Журавель", присвячений можливості евакуації з переднього краю за допомогою нового безпілотного робота THeMIS.

"Ми зараз його бронюємо. Ми вдосконалюємо систему управління. Я дуже дякую "Госпітальєрам", які зголосилися стати нашим партнером у цьому проекті. Ми будемо завозити і броньовані ambulance - евакуатори. Перша машина законтрактована", - додає Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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