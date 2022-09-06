Порошенко про нові проекти для ЗСУ: в пріоритеті протиповітряна оборона

"Звичайно, ми живемо нашими планами на майбутнє. Ми мріємо, щоб прискорити їх реалізацію. Але вже сьогодні я можу наголосити, що проект Poseidon з оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", - заявив Порошенко.

Ще один проект - вантажні військові автомобілі, більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії з боєприпасами.

"Цей проект коштує понад 2 млн фунтів. Під них вже отримана ліцензія. Ми обмежені лише можливістю перевезення зі складів тривалого зберігання Британії до України. І я закликаю наших партнерів, наших друзів: хто може допомогти з перевезенням з Британії до Польщі, до України, нам ваша допомога буде конче потрібна", - додав політик.

Також в пріорітеті проект "Журавель", присвячений можливості евакуації з переднього краю за допомогою нового безпілотного робота THeMIS.

"Ми зараз його бронюємо. Ми вдосконалюємо систему управління. Я дуже дякую "Госпітальєрам", які зголосилися стати нашим партнером у цьому проекті. Ми будемо завозити і броньовані ambulance - евакуатори. Перша машина законтрактована", - додає Порошенко.