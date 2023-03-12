Порошенко: нікому не дозволимо стерти пам’ять про Героїв Бузкового гаю в Херсоні

Подвиг Героїв Бузкового парку співмірний із Героями Крут, переконаний Порошенко. "Їх розстріляли, від декого в прямому сенсі не лишилося нічого, крім пам’яті їхніх близьких. І про це досі мовчать, бо здача Херсона - незручна тема", - заявив Порошенко.

Він також застеріг заангажованих представників місцевої влади й колаборантів.

"Якщо ви ще раз спробуєте принизити, і тим більше погрожувати воїнам-оборонцям Херсона, активістам, які пережили окупацію, ми знайдемо сили їх захистити. І думаю, результат вам не сподобається. Нагадаю - вони не побоялися майже з голими руками виступити проти росіян, і своїх гнид теж не побояться. Подумайте про це. А ще про те, що порушувати принцип єдності сьогодні - це в першу чергу шкодити країні", - додав політик.