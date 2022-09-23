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Порошенко: немає ніякого "референдуму" - є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України - це намагання виправдати божевілля Володимир Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в інтерв’ю Corriere della Sera.

"Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс", - заявив Порошенко.

За його словами, жоден українець не піде голосувати, українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили.

"Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки і закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство. Що Путін буде робити з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії - це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", - констатував Порошенко.

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Петро ПорошенкоВолодимир Путін