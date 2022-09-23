RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко: нет никакого "референдума" - есть фарс, чтобы оправдать безумие Путина

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины - это попытка оправдать безумие Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в интервью Corriere della Sera .

"Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимизировать безумие путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс", - заявил Порошенко.

По его словам, ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели.

"Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно уехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство. Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - констатировал Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоВладимир Путин