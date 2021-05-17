Порошенко: из-за некомпетентности Кабмина уровень жизни украинцев стремительно падает

Он подчеркнул, что правительство должно отчитаться о провальной экономической политике и растрате антиковидного фонда.

"За три недели перерыва в работе парламента наша команда имела возможность осуществить ряд очень важных поездок по Украине. Только что я вернулся из Львова и хочу подчеркнуть, что сегодня людей по всей стране беспокоит главный вопрос - это стремительное ухудшение уровня жизни, которое связано в первую очередь с неуклюжестью власти обеспечить растущие доходы людей, потому что фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов", - заявил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также добавил, что власть вместо компетентных экономических рычагов применяет советские методы.

"Правительство приняло соответствующее решение о регулировании цен на горюче-смазочные материалы. И вчера мы услышали, что еще две компании присоединились к фактически снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать, это возвращение к советским способам регулирования", - заявил Порошенко.

В то же время по словам Порошенко, отставка, в частности, министра здравоохранения Максима Степанова должна сопровождаться обязательной отчетностью о выполнении постановления парламента о борьбе с пандемией и расходах из антиковидного фонда.

"Наше предложение - заслушать выполнение постановления правительством, обязательно добавить туда отчет об использовании средств антиковидного фонда и привлечении к ответственности. Мы не защищаем Степанова. Он должен быть снят вместе с правительством и, возможно, оказаться за решеткой", - резюмировал Порошенко.