Порошенко: через некомпетентність Кабміну рівень життя українців стрімко падає

Він наголосив, що уряд має прозвітувати про провальну економічну політику та розкрадання антиковідного фонду.

"За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що сьогодні людей по всій країні турбує головне питання - це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає у зв’язку зі стрімким зростанням цін і комунальних тарифів", - заявив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також додав, що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.

"Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання", - заявив Порошенко.

Водночас за словами Порошенко, відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Максима Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.

"Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за ґратами", - резюмував Порошенко.