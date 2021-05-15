Порошенко призвал Кабмин отменить постановление о переоформлении субсидий

По его словам, в самые тяжелые годы российской агрессии государство защищало людей путем упрощенного механизма получения субсидий.

"Мы защитили людей, в первую очередь, которые имеют ограниченные доходы, через создание эффективного механизма субсидий. Так, в частности, в пиковый 2017 год субсидии получили около 7 млн домохозяйств. Из госбюджета официально было выделено 72 млрд грн. А во время отопительного сезона 2020-21 годов субсидиями воспользовались не 7, а чуть более 2 млн домохозяйств. 4 с лишним миллиона остались без субсидий, потому что оформить их стало почти невозможно. А в госбюджете вместо 70 млрд предусмотрено лишь 36 млрд. И при этом даже Минсоцполитики потребность в субсидиях на текущий год оценили в 46 млрд грн. Напомню, что мы давали более 70", - заявил Порошенко.

Сейчас же, отмечает Порошенко, Кабинет министров обнародовал новое постановление, которым усложняется порядок оформления субсидий.

"Это означает, что беднейшие люди должны с первого мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах. Особенно цинично это выглядит, что они должны лично ехать и стоять в очереди во время пандемии. Это нарушает жесткие правила безопасности, это не дает возможности избежать очереди и это смертельно опасно, особенно для пожилых людей", - убежден Порошенко.