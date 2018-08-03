Порошенко доручив Кабміну вжити заходів щодо секторальної євроінтеграції України

Порошенко доручив вжити заходів щодо практичного поглиблення секторальної інтеграції у сферах цифрової економіки, енергетичного союзу і митного співробітництва

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів вжити заходів щодо практичного поглиблення секторальної інтеграції у сферах цифрової економіки, енергетичного союзу, митного співробітництва, юстиції і внутрішніх справ. Про це він написав у Facebook.

За його словами, Угода про асоціацію - це дороговказ повномасштабної інтеграції в Європейський союз.

"У розвиток моїх ініціатив у рамках "чотирьох союзів" і домовленостей на ювілейному 20-му саміті Україна-ЄС доручив уряду вжити заходів щодо практичного поглиблення секторальної інтеграції у сферах цифрової економіки, енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції і внутрішніх справ", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що саміт Євросоюзу схвалив розробку механізму секторальної євроінтеграції України, чим створив можливості для процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ в Україні.

Зазначимо, що механізм секторальної інтеграції передбачає розробку взаємних зобов'язань щодо втілення конкретних заходів, незалежно від того, які політсили знаходяться у влади.