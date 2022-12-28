UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко назвав складові механізму закінчення війни

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко пояснив, що має лежати в основі механізму закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Порошенка телеканалу "Прямий".

"Перше - це зброя. Друге - санкції і ембарго для Росії. Третє - фінансова допомога. Бо Україна сьогодні без фінансової і зовнішньої допомоги нездатна через електричний блекаут, через велику кількість тих, хто виїхав, самостійно обслужити не просто військові, а й соціальні, економічні, фінансові потреби. Четверте - відповідальність, справедливість. Відповідальність путіна, відповідальність росіян, відповідальність Росії. За той жах, який був наведений в Україні та й по всьому світові. І п’яте, а може перше - членство України не тільки в ЄС, але й обов’язково в НАТО", - заявив Порошенко.

На його думку, ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн Великої сімки презентував формулу миру, запропоновану главою держави Володимиром Зеленським. Також у середині грудня Єрмак зазначив, що переговори з РФ – останній крок до миру, а не перший.

Додамо, що на думку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, переговори між РФ та Україною про мир найближчим часом навряд чи можливі, і військове протистояння, ймовірно, продовжиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоВторгнення Росії до України