Порошенко назвав складові механізму закінчення війни

"Перше - це зброя. Друге - санкції і ембарго для Росії. Третє - фінансова допомога. Бо Україна сьогодні без фінансової і зовнішньої допомоги нездатна через електричний блекаут, через велику кількість тих, хто виїхав, самостійно обслужити не просто військові, а й соціальні, економічні, фінансові потреби. Четверте - відповідальність, справедливість. Відповідальність путіна, відповідальність росіян, відповідальність Росії. За той жах, який був наведений в Україні та й по всьому світові. І п’яте, а може перше - членство України не тільки в ЄС, але й обов’язково в НАТО", - заявив Порошенко.

На його думку, ніякого іншого механізму глобальної безпеки для України, ніж членство в НАТО, не існує.