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Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи і демократії

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Четвер 27 жовтня 2022 21:23
Порошенко назвав промову Путіна маніфестом ненависті до свободи і демократії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлія Бойко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що у своєму виступі на Валдаї Володимир Путін не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього Західного світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі французького телеканалу LCI.

"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною - Путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним Західним світом. Він це так і називає - "колективний Захід". Це означає, що він воює у тому числі й проти Франції", - заявив Порошенко.

На його думку, це маніфест ненависті до Заходу, до свободи й до демократії. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, культуру і врешті-решт в праві на наше існування.

"Дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. путін хоче стерти Україну з мапи світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією", - додав політик.

Він також переконаний, що сьогодні було помітно перші ознаки того, що Путін втрачає віру у свої сценарії.

"І вихід з цього лише один - Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни... Я думаю, що в цьому змаганні путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу - за єдність і за солідарність з Україною", - констатував він.

Нагадаємо, 27 жовтня президент РФ Володимир Путін виступив у рамках дискусійного клубу "Валдай". Зокрема, він назвав три причини початку війни Росії проти України.

Також Путін заявив, що метою "спецоперації" проти України є нібито допомога жителям Донбасу.

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