UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко назвав примусову депортацію українців з Херсонської області геноцидом

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що примусова депортація українців з тимчасово окупованої території Херсонської області - це геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Sky News.

"Заява Путіна про примусову депортацію мирного населення з половини Херсонської області на правий берег Дніпра - це геноцид. За Женевською конвенцією це акт військових злочинів, який благословив безпосередньо Путін", - заявив Порошенко.

На його думку, не знайдеться у світі жодної нації, яка хотіла б миру більше, ніж українці. Але знайти компроміс неможливо з дуже простої причини.

"Путін хоче нас убити, а він вбивав українців вісім років війни, починаючи з 2014 року. А ми, українці, хочемо жити, наші діти, наші жінки хочуть жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити в своїй країні", - додає Порошенко.

Політик переконаний: шлях до миру один - депутінізація Європи, депутінізація Росії та викидання росіян з української землі.

Нагадаємо, що українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області.

Також ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко