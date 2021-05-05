У Порошенко назвали шаги для ускорения COVID-вакцинации в Украине

По ее словам, сейчас для Украины является ценной каждая ампула вакцины - поэтому критически важно, чтобы этим дефицитным ресурсом распоряжались рационально и эффективно, чтобы в результате логистических и организационных проблем не допустить потерь в количестве и темпах прививки.

"Эпидемия коронавируса кардинально изменила жизнь миллионов людей во всем мире. От ковида погибли почти 46 тысяч наших соотечественников. По официальной статистике уже переболели более двух миллионов украинцев. В период любой пандемии своевременная вакцинация является гарантией сохранения жизни и здоровья миллионов граждан. И я говорю это как врач, а не как политик", - заявила Порошенко.

Также по ее словам, власть с начала пандемии не обеспечила быстрых и эффективных переговоров с производителями вакцин - в результате первые партии вакцины поступили не в Украину, а к странам с четкими и понятными стратегиями преодоления болезни.

В то же время Порошенко предложила конкретные шаги для существенного ускорения вакцинации. Прежде всего в "Европейской солидарности" требуют созвать СНБО и внести изменения в действующий План вакцинации.

"Необходимо срочно расширить перечень лиц, которые будут иметь доступ к вакцинам. Когда каждый человек, который изъявит желание вакцинироваться, гарантированно сможет это сделать в течение четырех-шести недель", - добавила Марина Порошенко.

Популяризировать вакцинацию должны не сомнительные лидеры мнений, а врачи-герои, которые есть в каждой области и в каждом городе.

Также "ЕС" призывает срочно создать логистическую сеть массовой вакцинации. Расширить пункты прививок, когда в каждом кабинете семейного врача, в каждом фельдшерско-акушерском пункте, особенно в сельской местности, украинцы смогут получить прививку. Необходимо мобилизовать из резерва армейский медицинский персонал и срочно привлечь его к процессу вакцинации, как это было сделано в США.

Путем публично-частного партнерства наладить производство вакцины в Украине.

"Отдельно обращаемся к главам церквей и религиозных организаций. Мы просим, чтобы по примеру Великобритании вы рассмотрели возможность создания дополнительных пунктов прививки при храмах. Также рассчитываем, что ваше разъяснение среди прихожан о необходимости вакцинации развенчает любые мифы на эту тему", - призвала Марина Порошенко.

"Европейская солидарность" еще раз обращается к власти. Оппозиция готова предоставить свои конструктивные предложения и наработки, чтобы украинцы были вовремя вакцинированы. В битве с пандемией не выиграет никто, пока все вместе ее не одолеют", - резюмировала она.