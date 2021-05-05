У Порошенко назвали кроки для прискорення COVID-вакцинації в Україні

За її словами, зараз для України є цінною кожна ампула вакцини - тому критично важливо, аби цим дефіцитним ресурсом розпоряджалися раціонально та ефективно, щоб внаслідок логістичних та організаційних проблем не допустити втрат у кількості й темпах щеплення.

"Епідемія коронавірусу кардинально змінила життя мільйонів людей у всьому світі. Від ковіду загинули майже 46 тисяч наших співвітчизників. За офіційною статистикою вже перехворіли більш як два мільйони українців. У період будь-якої пандемії своєчасна вакцинація є гарантією збереження життя і здоров’я мільйонів громадян. І я кажу це як лікар, а не як політик", - заявила Порошенко.

Також за її словами, влада від початку пандемії не забезпечила швидких та ефективних переговорів з виробниками вакцин - в результаті перші партії вакцини надійшли не до України, а до країн з чіткими і зрозумілими стратегіями подолання хвороби.

Водночас Порошенко запропонувала конкретні кроки для суттєвого прискорення вакцинації. Перш за все у "Європейській солідарності" вимагають скликати РНБО і внести зміни в діючий План вакцинації.

"Необхідно терміново розширити перелік осіб, які матимуть доступ до вакцин. Коли кожна людина, яка виявить бажання вакцинуватися, гарантовано зможе це зробити протягом чотирьох-шести тижні", - додала Марина Порошенко.

Популяризувати вакцинацію повинні не сумнівні лідери думок, а лікарі-герої, які є в кожній області і в кожному місті.

Також "ЄС" закликає терміново створити логістичну мережу масової вакцинації. Розширити пункти щеплень, коли в кожному кабінеті сімейного лікаря, в кожному фельдшерсько-акушерському пункті, особливо в сільській місцевості, українці зможуть отримати щеплення. Необхідно мобілізувати з резерву армійський медичний персонал і терміново залучити його до процесу вакцинації, як це було зроблено в США.

Шляхом публічно-приватного партнерства налагодити виробництво вакцини в Україні.

"Окремо звертаємося до глав церков і релігійних організацій. Ми просимо, щоб за прикладом Великої Британії ви розглянули можливість створення додаткових пунктів щеплення при храмах. Також розраховуємо, що ваше роз’яснення серед прихожан щодо необхідності вакцинації розвінчає будь-які міфи на цю тему", - закликала Марина Порошенко.

"Європейська солідарність" ще раз звертається до влади. Опозиція готова надати свої конструктивні пропозиції та напрацювання, аби українці були вчасно провакциновані. У битві з пандемією не виграє ніхто, доки всі разом її не здолають", - резюмувала вона.