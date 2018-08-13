Порошенко назвал закон о нацбезопасности основой для оборонной стратегии страны

Закон получил высокую оценку и поддержку всех партнеров по НАТО, заявил президент

Закон "О национальной безопасности" закладывает стратегию реформирования оборонного сектора Украины. Об этом заявил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Закон "О национальной безопасности Украины" закладывает стратегию реформирования оборонного сектора нашего государства. Он получил очень высокую оценку и поддержку всех наших партнеров по НАТО", - говорится в сообщении президента.

Напомним, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Отметим, что США приветствовали принятие нового закона Украины "О национальной безопасности". Как заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины.