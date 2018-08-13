Порошенко назвав закон про нацбезпеку основою для оборонної стратегії країни

Новини Політика 13.08.2018 - 11:53
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закон отримав високу оцінку та підтримку всіх партнерів по НАТО, заявив президент

Закон "Про національну безпеку" закладає стратегію реформування оборонного сектору України. Про це заявив в Facebook президент України Петро Порошенко.

"Закон "Про національну безпеку України" закладає стратегію реформування оборонного сектору нашої держави. Він отримав дуже високу оцінку та підтримку всіх наших партнерів по НАТО", - йдеться в повідомленні президента.

Порошенко назвав закон про нацбезпеку основою для оборонної стратегії країни

Нагадаємо, 5 липня президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України. Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності зі стандартами НАТО. Документом визначаються та розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони.

Зазначимо, що США вітають прийняття нового закону України "Про національну безпеку". Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.

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Теги:  Порошенко Петро,  оборонная сфера,  Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС