Порошенко назвав закон про нацбезпеку основою для оборонної стратегії країни

Закон отримав високу оцінку та підтримку всіх партнерів по НАТО, заявив президент

Закон "Про національну безпеку" закладає стратегію реформування оборонного сектору України. Про це заявив в Facebook президент України Петро Порошенко.

"Закон "Про національну безпеку України" закладає стратегію реформування оборонного сектору нашої держави. Він отримав дуже високу оцінку та підтримку всіх наших партнерів по НАТО", - йдеться в повідомленні президента.

Нагадаємо, 5 липня президент України Петро Порошенко підписав закон про національну безпеку України. Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності зі стандартами НАТО. Документом визначаються та розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю і координації операцій сил безпеки і сил оборони.

Зазначимо, що США вітають прийняття нового закону України "Про національну безпеку". Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Нойерт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.