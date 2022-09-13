Порошенко назвал составляющие эффективного контрнаступления

"Эти достижения стали возможными благодаря нескольким факторам. С 2014 года мы смогли создать новую, по стандартам НАТО, украинскую армию. Позиция вторая - это все стало возможным благодаря мужеству украинских войск, а также благодаря помощи наших западных союзников. Без мужества, профессионализма, как и без патриотизма украинского народа и волонтеров, а также без мощной помощи Украине западными вооружениями и боеприпасами, все это однозначно не было бы возможным", - считает Порошенко.

Однако, отмечает политик, наступление все еще продолжается, даже несмотря на то, что Путин пытался как можно скорее собрать резервы и доставить их с территории России на фронт в Донецкую и Луганскую области.

"Мы однозначно не останавливаемся. Эта контрнаступательная операция будет еще развиваться. Одновременно продолжается также и контрнаступательная операция на юге. Ведь мы привлекли внимание там нашей артиллерией и Хаймарсами, разнесли военную инфраструктуру, разрушили российские боеприпасы и войска. Соответственно имеем эффект на всех линиях фронта", - добавляет Порошенко.

По его мнению, мы демонстрируем, что тактика Путина больше не работает в Украине. А значит это является важным символом и знаком нашей будущей победы.

"Это будет победой всего мира, победой Европы. Помню, как до войны русские говорили "можем повторить", имея в виду наступление против всего мира. Однако сегодня, однозначно благодаря действиям украинских войск, их самоуверенность разрушается", - подчеркнул Порошенко.