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Порошенко назвав ризики швидкої організації виборів на Донбасі

Новини » Політика    03.10.2019 - 14:17
Порошенко назвав ризики швидкої організації виборів на Донбасі
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко закликав нову владу не допустити таких загроз

Швидка організація виборів на окупованих територіях Донбасу призведе до того, що голосуватимуть на них виборці з російськими паспортами, які видає там Росія. Про це п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сказав в коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу наголосити ще одну важливу деталь, про яку ні вчора, ні сьогодні не згадали. Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що на відміну від 2014-2015 років, там вже зараз видані десятки, або може й сотні тисяч російських паспортів. І отже українську владу, на українській землі, вони хочуть, щоб окупований статус, обирали росіяни", – заявив Порошенко.

"Подумайте про це. І я думаю, що саме це мають почути ті, хто сьогодні приймає рішення, і точно відмовитись від цього", – додав політик

Він вважає пасткою для України вихід зараз з цим на Нормандський формат. "І з неї точно потрібно нам спільно виходити", – додав він.

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Новини України Порошенко ПетроДонбасЄвропейська солідарність
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