Порошенко назвал процесс над украинскими моряками судебным фарсом

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Петр Порошенко заявил, что России не удастся скрыть акт открытой агрессии против Украины на море

Президент Украины Петр Порошенко назвал процесс над захваченными в Азовском море украинскими моряками судебным фарсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко во время ежегодной Традиционной встречи с иностранными дипломатами обсудил тему украинских заложников в РФ.

"Кремль и в дальнейшем держит в своих тюрьмах украинских заложников – как в самой России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Среди них, 24 украинских моряка – военнопленные. Ни один судебный фарс не поможет России скрыть акт открытой агрессии против Украины на море", - заявил Порошенко.

Президент также упомянул и Олега Сенцова, и украинского патриота Владимира Балуха, который поднял над своим домом в Крыму флаг Украины.

"Среди них – крымские татары – представители народа, который через российскую оккупацию Крыма переживает сегодня второй геноцид, вторую депортацию", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией в ходе атаки в Керченском проливе.