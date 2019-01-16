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Порошенко назвав процес над українськими моряками судовим фарсом

Новини » Політика    16.01.2019 - 22:33
Порошенко назвав процес над українськими моряками судовим фарсом
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко заявив, що Росії не вдасться приховати акт відкритої агресії проти України на морі

Президент України Петро Порошенко назвав процес над захопленими в Азовському морі українськими моряками судовим фарсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Порошенко під час щорічної Традиційної зустрічі з іноземними дипломатами обговорив тему українських заручників  в РФ.

"Кремль і надалі тримає у своїх тюрмах українських заручників – як в самій Росії, так і на окупованих нею українських територіях. Серед них, 24 українських моряки – військовополонені. Жодний судовий фарс не допоможе Росії приховати акт відкритої агресії проти України на морі", - заявив Порошенко.

Президент також згадав про Олега Сенцова та українського патріота Володимира Балуха, який здійняв над своїм будинком в Криму прапор України.

"Серед них – кримські татари – представники народу, який через російську окупацію Криму переживає сьогодні другий геноцид, другу депортацію", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я українських моряків, захоплених Росією у ході атаки у Керченській протоці.

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