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Порошенко назвал крайне важным заявление Байдена о Путине

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 21:44
Порошенко назвал крайне важным заявление Байдена о Путине Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Заявление президента США Джо Байдена о том, что президента России Владимира Путина можно считать убийцей - является крайне важным для Украины.

Об этом в видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

В частности, он поблагодарил лидера США за последовательную поддержку Украины и призвал украинское руководство отреагировать конкретными действиями на публичную информацию американских партнеров относительно нардепа Андрея Деркача и олигарха Игоря Коломойского.

"Путин - убийца". То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первое лицо Соединенных Штатов за ценные слова. В целом - за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моей инаугурации в июне 2014 года", - заявил Порошенко.

По его мнению, президент Байден - большой шанс для Украины, для европейской и евроатлантической интеграции.

"Америка видела нашу борьбу на Майдане и на фронте. Она чувствует мощную общественную поддержку западного вектора развития государства. Она признала успешность многих реформ, которые внедрены в нашей стране. Стратегически Соединенные Штаты доверяют Украине", - убежден Порошенко.

Для этого, добавляет Порошенко, надо предъявить обвинение российскому агенту Деркачу, а также привлечь к ответственности Коломойского, признанного миром глобальным коррупционером.

"Также необходимо продолжить реформы. Прекратить атаку на независимые антикоррупционные органы. Продемонстрировать настоящую борьбу с коррупцией, а не ее имитацию. Не на словах, а на деле уменьшить влияние олигархов. Соблюдать евроатлантические стандарты демократии и отношение к оппозиции", - считает Порошенко.

Во всех этих шагах, он отмечает, оппозиция готова поддерживать власть.

Напомним, 17 марта в интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.

Ранее американская разведка обнародовала отчет о том, что Россия пыталась дискредитировать Байдена с привлечением украинских политиков. Таким образом, Москва вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

На публикацию отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что отчет положил конец мифу о якобы украинском вмешательстве в эти выборы.

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