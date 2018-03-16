Порошенко назвал химическую атаку РФ в Британии посягательством на суверенитет страны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что химическая атака России на территориии Великобритании является посягательством на суверенитет страны. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона "заткнуться и убраться", - заявил Порошенко.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что шокирующая и безрассудная атака на российского экс-разведчика Скрипаля и его дочь, иллюстрировала возрастающую опасность, с которой столкнулась Великобритания из-за использования химического оружия.

В частности, говоря о предпринятых Великобританией мерах после отравления бывшего российского разведчика, а конкретно о высылке 23 российских дипломатов, Уильямсон посоветовал России не планировать ответа на эти меры. "Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться", - ответил он на вопрос журналистов.