Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко назвал химическую атаку РФ в Британии посягательством на суверенитет страны

НовостиПолитика    16.03.2018 - 16:53
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко полностью поддерживает Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что химическая атака России на территориии Великобритании является посягательством на суверенитет страны. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании - не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона "заткнуться и убраться", - заявил Порошенко.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что шокирующая и безрассудная атака на российского экс-разведчика Скрипаля и его дочь, иллюстрировала возрастающую опасность, с которой столкнулась Великобритания из-за использования химического оружия.

В частности, говоря о предпринятых Великобританией мерах после отравления бывшего российского разведчика, а конкретно о высылке 23 российских дипломатов, Уильямсон посоветовал России не планировать ответа на эти меры. "Честно говоря, Россия должна отойти и заткнуться", - ответил он на вопрос журналистов. 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Сирии в результате авиаударов РФ и Турции погибли более 70 человек Порошенко представил командующего объединенных сил
Теги: Порошенко Петр, Российская Федерация, Великобритания
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top